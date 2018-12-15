15 Декабря 2018
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР

Украина стянула три дивизиона реактивных артиллерийских систем к линии фронта в Донбассе

Украинские войска в ходе подготовки к вероятному наступлению на юге ДНР сосредоточили три дивизиона реактивных систем залпового огня "Град", "Ураган" и "Смерч". Также готовится прикрытие наземной группировки с моря. Об этом заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
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Он отметил, что все украинские артиллерийские подразделения обеспечены двумя боекомплектами боеприпасов для РСЗО "Град", "Ураган" и "Смерч", которые были переброшены к линии фронта несколько дней назад.

Кроме того, тактические группы ВМС Украины "Тритон" и "Мариуполь" находятся в районе Мариупольского порта в готовности к действию. Командирам боевых кораблей поставлена боевая задача по прикрытию наступательной группировки с моря.

Как сообщало Накануне.RU, 10 декабря Басурин обнародовал план масштабного наступления ВСУ на южном направлении с целью выйти на границу с Россией. Сегодня стало известно, что армия ДНР приведена в полную боевую готовность.

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Украина стянула три дивизиона реактивных артиллерийских систем к линии фронта в Донбассе

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Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ВСУ



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