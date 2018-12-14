14 Декабря 2018
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Экономика Центральный ФО

В Москве до 2022 года построят более 250 объектов социнфраструктуры

В Москве до 2022 года построят более 250 объектов социальной инфраструктуры. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Мы не намерены снижать темпы ввода социальных объектов. Больше половины из них составят учреждения образования. Кроме того, появится почти 50 объектов здравоохранения и более 70 объектов культуры и спорта", – сказал чиновник.

При этом около 40% от общего объема запланированных социальных объектов профинансируют также частные инвесторы.

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В Москве до 2022 года построят более 250 объектов социнфраструктуры

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Теги: Москва, социальный объект, строительство, Марат Хуснуллин



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