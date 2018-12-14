Замдиректора кадетской школы в Воронежской области подозревают в халатности

Замдиректора кадетской школы в Воронежской области подозревают в халатности из-за избиения учащихся на территории учебного заведения, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

С мая по сентябрь текущего года в Горожанском казачем кадетском корпусе были выявлены факты применения физического насилия, а также уничижения чести и достоинства к ряду несовершеннолетних со стороны троих их сверстников.

"Узнав об этом, заместитель директора по воспитательной работе и иные неустановленные должностные лица общеобразовательного учреждения не приняли должных мер к предотвращению указанных противоправных деяний и не сообщили о произошедшем в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Следователи намерены выяснить, в полной ли мере на территории кадетской школы были обеспечены условия безопасности обучения, а также дадут правовую оценку действиям должностных лиц корпуса по организации дежурств на территории учреждения в ночное время.