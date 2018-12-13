В Тюмени осудили педофила-рецидивиста, который 10 лет назад изнасиловал маленькую девочку

В Тюмени осудили педофила, который 10 лет назад изнасиловал 8-летнюю школьницу.

Инцидент произошел в июне 2008 года - он встретил на улице маленькую девочку и под угрозой расправы затащил ее в лесополосу, преступление не могли раскрыть 10 лет, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области.

Найти злоумышленника смогли с помощью федеральной базы данных геномной информации, которую запустили только в этом году. Данные ДНК злоумышленника сравнили с данными ДНК напавшего на девочку в 2008 году незнакомца - они совпали.

В феврале этого года та школьница, которая уже стала взрослой, пришла и опознала насильника. Медики выявили у мужчины заболевание - сексуальное предпочтение детей, однако его все же признали вменяемым, но назначили принудительное лечение амбулаторно.

Ему дали 15 лет в колонии особого режима.