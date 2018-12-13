В Тюмени осудили педофила-рецидивиста, который 10 лет назад изнасиловал маленькую девочку

14 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ольга Глацких вернулась на работу

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Тюменская область

В Тюмени осудили педофила-рецидивиста, который 10 лет назад изнасиловал маленькую девочку

В Тюмени осудили педофила, который 10 лет назад изнасиловал 8-летнюю школьницу.

Инцидент произошел в июне 2008 года - он встретил на улице маленькую девочку и под угрозой расправы затащил ее в лесополосу, преступление не могли раскрыть 10 лет, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области.

Найти злоумышленника смогли с помощью федеральной базы данных геномной информации, которую запустили только в этом году. Данные ДНК злоумышленника сравнили с данными ДНК напавшего на девочку в 2008 году незнакомца - они совпали.

В феврале этого года та школьница, которая уже стала взрослой, пришла и опознала насильника. Медики выявили у мужчины заболевание - сексуальное предпочтение детей, однако его все же признали вменяемым, но назначили принудительное лечение амбулаторно.

Ему дали 15 лет в колонии особого режима.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Тюмени осудили педофила-рецидивиста, который 10 лет назад изнасиловал маленькую девочку

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: педофил, Тюмень, суд, розыск



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1379

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети