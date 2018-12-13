РФС назвал Дзюбу лучшим футболистом России 2018 года
Российский футбольный союз признал нападающего питерского "Зенита" Артема Дзюбу лучшим футболистом 2018 года.
Как сообщили Накануне.RU в РФС, форвард сборной России опередил Игоря Акинфеева, Марио Фернандеса (оба - ЦСКА), Романа Зобнина ("Спартак") и Дениса Черышева ("Валенсия" Испания). Известно, что в голосовании принимали участие тренеры, топ-менеджеры, болельщики и журналисты.
Напомним, что в 2016 году лучшим футболистом России был признан нападающий Федор Смолов из "Краснодара", а в 2017-м – атакующий полузащитник Квинси Промес из московского "Спартака".