РФС назвал Дзюбу лучшим футболистом России 2018 года

Как сообщили Накануне.RU в РФС, форвард сборной России опередил Игоря Акинфеева, Марио Фернандеса (оба - ЦСКА), Романа Зобнина ("Спартак") и Дениса Черышева ("Валенсия" Испания) . Известно, что в голосовании принимали участие тренеры, топ-менеджеры, болельщики и журналисты.





