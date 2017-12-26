Спартаковец Квинси Промес признан лучшим футболистом 2017 года в России

Атакующий полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес признан лучшим игроком 2017 года в России.

Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, опрос проводился еженедельником "Футбол": в итоге голландец набрал 419 очков. Второе место занял еще один спартаковец Денис Глушаков (277), третье - у нападающего "Краснодара" Федора Смолова (254).

"В опросе 2017 года приняли участие 279 журналистов ведущих средств массовой информации и представителей пресс-служб. Каждый респондент мог назвать трех лучших игроков России за календарный год - россиян или иностранцев, выступающих в российских клубах, но каждый из них должен был провести не менее 10 матчей за год (для легионеров - не менее 10 матчей в российских клубах). За первое место начисляется три очка, за второе - два очка, за третье - одно очко. Квинси Промес стал 44-м лауреатом за всю историю премии, а также шестым легионером, который был признан лучшим футболистом года в России", - сообщили в РФС.

Стоит отметить, что этом году Квинси Промес вместе со "Спартаком" стал чемпионом России и пробился в плей-офф Лиги Европы.

Напомним, в 2016-м российские журналисты признали лучшим футболистом года нападающего Федора Смолова.