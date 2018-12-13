Просят на выход! Депутаты Севастополя предлагают губернатору уволить ключевого заместителя

В Законодательном собрании Севастополя зарегистрирован проект постановления, в котором часть депутатского корпуса выражает недоверие заместителю губернатора, главе правительства Илье Пономареву. За постановление депутаты Севастополя намерены проголосовать на будущей неделе во время пленарной сессии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского парламента.

Илья Пономарев и по своему функционалу, и по значимости является, безусловно, главнейшей фигурой для губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Нет сомнений, что просто так губернатор Пономарева не отдаст, согласно Уставу города, для того, чтобы постановление с вотумом недоверия заместителю было вынесено, необходимо собрать 13 голосов парламентариев. Их нет – под проектом постановления сейчас готовы подписаться лишь 11 депутатов, включая "вечных" оппонентов – Алексея Чалого, Виктора Посметного, Вячеслава Горелого и других. Тем не менее, сигнал депутаты Овсянникову посылают ясный и недвусмысленный, Пономарева "назначили" виноватым за развал экономики Севастополя и ухудшение большинства показателей, также его винят в предоставлении депутатскому корпусу "недостоверных сведений".

Из последних эпизодов противостояния команды Овсянникова с депутатским корпусом – 5 (!) раз проваленный в заксобрании при голосовании проект закона о приватизации городского имущества. Проект, который как раз инициировал Илья Пономарев. Повторимся, губернатор, который знаком с Пономаревым еще по работе в Удмуртии до назначения губернатором Севастополя, конечно же, не настроен "сдавать" своего заместителя. И очередная сессия городского парламента снова превратится в аттракцион по "боданию" исполнительной и законодательной ветви власти в Севастополе.

Остается добавить, что тот же самый депутатский корпус по представлению губернатора Дмитрия Овсянникова чуть больше года назад голосовал за кандидатуру Пономарева.