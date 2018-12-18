Депутаты Севастополя выразили вотум недоверия ключевому заместителю Овсянникова

Депутаты заксобрания Севастополя выразили вотум недоверия замгубернатора региона Илье Пономареву, соответствующее постановление было поддержано на пленарном заседании парламента, сообщили Накануне.RU в пресс-службе заксобрания.

В ходе заседания зампред Законодательного Собрания города Севастополя Александр Кулагин отметил, что к депутатам продолжают поступать индивидуальные и коллективные обращения по поводу неэффективности работы правительства Севастополя.

Принятие постановления поддержали 13 депутатов. "Против" проголосовали восемь парламентариев, уточнили в пресс-службе.

Как сообщало Накануне.RU, ранее под проектом постановления были готовы подписаться лишь 11 депутатов, включая "вечных" оппонентов действующего губернатора Дмитрия Овсянникова - Алексея Чалого, Виктора Посметного, Вячеслава Горелого и других.