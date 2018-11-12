"Севастополь – это я!"-2. В городе-герое органы власти обвиняют друг друга в нелегитимности

Противостояние губернатора и депутатов города-героя выходит на невиданные рубежи в истории России, стороны говорят о "нелегитимности" оппонентов.

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников отметился очередным выпадом в адрес Законодательного собрания города, заявив, что знает способы работать без этого органа. По словам губернатора, деятельность представительного органа в последнее время является полностью деструктивной, а само заксобрание – нелегитимно, передает корреспондент Накануне.RU.

Поводом для столь жесткого вердикта и оценок стало выступление перед губернатором и правительством города начальника правового управления и до лета - представителя Овсянникова как раз в стенах заксобрания Михаила Вавилова. Вавилов в своем докладе в свою очередь отметил якобы нежелание части депутатского корпуса приводить законодательство Севастополя в соответствие с федеральным, препятствия, чинимые принятию ряда законопроектов правительства.

Накануне.RU уже рассказывало о том, что часть депутатского корпуса заксобрания (включая руководителей профильных комитетов и, например, спикера Екатерину Алтабаеву) не желают принимать законы, поступающие из здания правительства. Объяснения и доводы депутаты приводят, в частности, их не устраивает непроработанность многих документов, отсутствие финансовых показателей и многое, многое другое. В ответ со стороны губернатора Овсянникова следует раздраженная критика, более того, сначала губернатор отозвал из заксобрания своего полномочного представителя (как раз Вавилова), а позже вообще устным распоряжением запретил главам департаментов появляться в стенах городского парламента и отчитываться перед депутатским корпусом. Что, кстати, прямо предусмотрено уставом Севастополя.

Герой "Крымской весны" и депутат собрания Алексей Чалый раскритиковал Овсянникова за такой подход, заявив о нарушении законодательства со стороны губернатора. И добавил, что последний ведет себя в стиле французского монарха, который, как известно, считал, что "Государство – это я!".

В ответ Чалый с коллегами по депутатскому корпусу выслушали очередную порцию обвинений со стороны губернатора, который предпочел это сделать почему-то из Москвы.

Напомним, что буквально на прошлой неделе депутаты Законодательного собрания все-таки пошли навстречу чиновникам Дмитрия Овсянникова, рассмотрев и приняв в первом чтении бюджет города на 2019 год и плановый период. Документ, в котором, по оценке некоторых депутатов, "потерялись" до трети бюджетных миллиардов, расписанных на строительство дорог, капитальное строительство.

Документы по важнейшим цифрам, уточнения депутаты предпочли снова запросить у чиновников, неизвестно, будут ли они получены. Зато депутаты однозначно "завернули" правительственный план приватизации имущества Севастополя (ровно по тем же причинам – неготовность и непрозрачность многих параметров), чем, очевидно, окончательно вывели из себя губернатора. Как ни странно, жесточайшее противостояние губернатора Севастополя и городского парламента пока особо не отразилось на рейтинге самого Овсянникова в губернаторском ранжировании, подготовленном экспертами "Агентства политических и экономических коммуникаций" (АПЭК).

С другой стороны, нет сомнений, что Москва и властные элиты пристально следят за ситуацией в Севастополе, где действий губернатора и его команды вызывают у части местных элитариев и даже населения откровенное неприятие. Конфликт с депутатами заксобрания в этом смысле сегодня, кажется, является главной темой, которая ухудшает позиции губернатора и "тянет" вниз его рейтинг.

Выборы нового депутатского корпуса пройдут в Севастополе осенью будущего года.