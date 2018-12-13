13 Декабря 2018
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Бабкин: "Будем ходить по кругу, пока не исправим экономическую политику"

В условиях современной экономической политики неизбежно будут подниматься противоречивые вопросы, касающиеся ситуации с рабочими кадрами. Такое мнение в ходе прошедшего накануне в Москве круглого стола "Новая индустриализация России: какие рабочие профессии нужны стране?" озвучил лидер "Партии Дела" Константин Бабкин, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы будем ходить по кругу. То говорить, что мало рабочих мест, то мало квалифицированных специалистов, то будем говорить, что у нас мало людей, то, наоборот, безработица… Постоянно будем противоречивые проблемы поднимать до тех пор, пока будет проводиться современная экономическая политика", - подчеркнул он.

Бабкин упомянул экономическую стратегию развития страны за авторством ЦСР и Алексея Кудрина, в которой, как отметил промышленник, "ничего не говорилось о том, что нужно развивать реальное производство".

"Там говорилось о том, что нужно развивать экономику впечатлений, привлекать мигрантов. Про развитие сельского хозяйства, сельхозмашиностроения, реального сектора не было ничего. Это не нужно с точки зрения современных идеологов правительства", - сказал лидер "Партии Дела".

Алексей Лапушкин, Константин Бабкин(2018)|Фото: nakanune.ru

"Современное правительство не ставит задачу создать условия для развития реального сектора. В этих условиях нам всегда будут предъявлять разные причины", - добавил он.

В то же время созидательный и творческий труд, который может быть обеспечен путем исправления экономической политики в стране, создаст миллионы рабочих мест, убежден Бабкин.

Напомним, организованное "Партией Дела" мероприятие явилось своеобразным итогом фотоконкурса "Лица труда", посвящённого людям рабочих и инженерных профессий. Конкурс проводился совместно с Издательским домом "Комсомольская правда" весной этого года, всего на него было прислано более 300 работ, а выставки лучших фотографий прошли в нескольких городах России. Главный приз – 100 000 рублей – получил фотограф из Волгограда Василий Кувакин за портрет машинистки крана механического цеха.

фотоконкурс "Лица труда"(2018)|Фото: Партия дела

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Бабкин: "Будем ходить по кругу, пока не исправим экономическую политику"

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Теги: Константин Бабкин, Партия Дела, фотоконкурс, экономика



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