13 Декабря 2018
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Наука и техника За рубежом

Краш-тесты определили самые безопасные автомобили 2018 года

Эксперты назвали самые безопасные автомобили 2018 года в нескольких категориях. Рейтинг составила независимая европейская организация Euro-NCAP после проведенных краш-тестов.
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Так, первое место в категориях "Большой семейный автомобиль" и "Гибриды/электрокары" занял седан Lexus ES 300h: ему присудили 91% за безопасность водителя и взрослых пассажиров, 87% - за детей и 90% для окружающих. А устройства, отвечающие за безопасность, удовлетворили независимую комиссию на 77%. В категории "Малый семейный автомобиль" лидером стал хэтчбэк Mercedes-Benz A-Class - 96% за безопасность водителя и взрослых, 91% - защита детей. Машина получила 92% за защиту для пешеходов и 75% за устройства безопасности.

А лучшим "Большим кроссовером" был признан Hyundai Nexo: 94% за безопасность водителя и взрослых пассажиров, 87% - дети, 67% - пешеходы и 80% за стабильную работу электронных устройств, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, ранее были названы самые крутые гаджеты 2018 года.

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Краш-тесты определили самые безопасные автомобили 2018 года

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Теги: автомобили, безопасность, рейтинг



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