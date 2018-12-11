АвтоВАЗ отзывает более 41 тысячи Lada Vesta

АвтоВАЗ отзывает в России 41 тыс. 507 автомобилей Lada Vesta, сообщается на сайте Росстандарта. Это коснется машин, реализованных c июля 2017 года по настоящее время.

Отмечается, что данные автомобили были укомплектованы запасным колесом 185/65R15 Formula Energy, цвет диска которого не отличался от цвета дисков шин основной размерности, что является нарушением.

На отозванных машинах бесплатно выполнят покраску диска запасного колеса.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ отзывает более 1 тыс. 700 автомобилей марки LADA, реализованных с апреля 2018 года.

Причиной отзыва транспортных средств является несоответствие комплектации рулевого колеса и модуля надувной подушки безопасности водителя.

Под отзыв попадают автомобили моделей Kalina, Granta и Priora.

Между тем, как сообщалось ранее, Lada Granta возглавила список из 25 самых продаваемых новых легковых автомобилей в России по итогам сентября. Второе место занимает Lada Vesta.