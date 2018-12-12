12 Декабря 2018
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Дроны, камеры и очистители воздуха: определены самые крутые гаджеты 2018 года

Эксперты назвали самые крутые девайсы по итогам 2018 года.

Так, Osmo Pocket признан лучшим в серии портативных стабилизаторов. Гаджет оснащен 12-мегапиксельной камерой на трехосном стабилизированном карданном подвесе, который помещается в кармане. Он разработан специально для видеоблогеров и может снимать видео с разрешением до 4K со скоростью 60 кадров в секунду.

стабилизатор Osmo Pocket(2018)|Фото: youtube.com/Gadgets 360

Также в этом году компания Razer представила Project Linda – 13,3-дюймовый лэптоп, работающий на Razer Phone. Алюминиевый корпус оснащен встроенным аккумулятором для зарядки телефона, 200 ГБ встроенной памяти, клавиатурой RGB Chiclet и 13,3-дюймовым сенсорным дисплеем QHD с частотой обновления 120 Гц.

лэптоп Project Linda(2018)|Фото: gadgets.ndtv.com

Что касается фото, то Nikon Coolpix P1000 в настоящее время является единственной камерой, которая может делать 125-кратный оптический зум и при этом быть достаточно компактной, чтобы поместиться в рюкзак. Это дает диапазон увеличения до 3 тыс. мм, что означает возможность легко масштабировать объекты, находящиеся в километрах от них.

Если речь идет о дронах, то Mavic Air оснащен 12-мегапиксельным сенсором, способным захватывать видео 4K, 8 ГБ встроенной памяти с поддержкой карт microSD, трехосевым механическим подвесом и максимальным временем полета в 21 минуту.

дрон Mavic Air(2018)|Фото: gadgets.ndtv.com

Наконец, лучшим очистителем воздуха признан Dyson Pure Cool. Новая модель 2018 года использует улучшенный 360-градусный фильтр, который разделен на слои HEPA и углерода. Фильтры разработаны в соответствии с отраслевыми стандартами EN1822 и класса фильтров H13-A, пишет ПолитЭксперт.

очиститель воздуха Dyson Pure Cool(2018)|Фото: gadgets.ndtv.com

Напомним, недавно в российском рейтинге смартфонов Huawei обогнал iPhone.

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Дроны, камеры и очистители воздуха: определены самые крутые гаджеты 2018 года

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Теги: гаджеты, дроны, камеры, девайсы



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