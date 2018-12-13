13 Декабря 2018
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Армия и ВПК В России

Появилось видео взлета нового МиГ-35

Опубликовано видео взлета новейшего российского истребителя МиГ-35.

На кадрах видно, как боевой самолет взлетает практически вертикально в режиме форсажа. Маневр возможно осуществлять благодаря тому, что тяга двух двигателей больше, чем вес МиГ-35.

Многофункциональный истребитель поколения "4++" МиГ-35 пройдет все необходимые испытания в 2019 году, сообщает телеканал "Звезда".

Ранее Минобороны договорились с российской самолетостроительной корпорацией МиГ о покупке многофункциональных истребителей МиГ-35 будут в рамках госпрограммы вооружений на 2018–2025 гг.

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Появилось видео взлета нового МиГ-35

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Теги: МиГ-35, истребитель



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Ранее 19.07.2017 08:16 Мск Минобороны согласовало объемы закупки МиГ-35

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