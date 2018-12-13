Появилось видео взлета нового МиГ-35
Опубликовано видео взлета новейшего российского истребителя МиГ-35.
На кадрах видно, как боевой самолет взлетает практически вертикально в режиме форсажа. Маневр возможно осуществлять благодаря тому, что тяга двух двигателей больше, чем вес МиГ-35.
Многофункциональный истребитель поколения "4++" МиГ-35 пройдет все необходимые испытания в 2019 году, сообщает телеканал "Звезда".
Ранее Минобороны договорились с российской самолетостроительной корпорацией МиГ о покупке многофункциональных истребителей МиГ-35 будут в рамках госпрограммы вооружений на 2018–2025 гг.