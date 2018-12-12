Экс-главу Каменска-Уральского Михаила Астахова будут судить за крупную взятку

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Каменска-Уральского Михаила Астахова. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, он обвиняется в получении крупной взятки.

Михаила Астахова обвиняют по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом лично и через посредника взятки в виде денег, иного имущества за способствование в силу должностного положения совершению действий в пользу взяткодателя, в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый в 2014 году получил от директора коммерческой организации, выступавшей подрядчиком по муниципальным контрактам на строительство детского сада, а также двух многоквартирных домов, взятку на сумму около 6 млн. рублей. За эти деньги экс-глава города помог быстро и беспрепятственно принять работы у заказчика, в том числе и невыполненные.

"Обвиняемый, в общей сложности, получил от представителя строительной фирмы деньги и имущество на сумму свыше 5 миллионов 900 тысяч рублей, в том числе в виде автомашины "Toyota–Venza". Задержан обвиняемый был 12 мая 2018 года в результате оперативно-розыскного мероприятия, проведённого сотрудниками регионального управления ФСБ России", - добавили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Стоит отметить, что Астахов, на момент его задержания, занимал пост главы Южного управленческого округа.