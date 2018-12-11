Молодежная сборная России по футболу узнала соперников в отборе на Евро-2021

Сегодня, 11 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы-2021 среди молодежных команд. По ее итогам своих соперников узнала и сборная России.

Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, команда попала в группу 5, получив в соперники Сербию, Польшу, Болгарию, Латвию и Эстонию. Евро-2021 пройдет в июне 2021 года, в нем примут участие 12 команд, в том числе хозяева турнира - сборные Венгрии и Словении.

Квалификация стартует в марте 2019 года и завершится в октябре 2020 года, напрямую в финальную часть выйдут победители девяти групп. А две лучшие команды из числа финишировавших вторыми определят 12-го участника турнира в стыковых играх.

Напомним, на днях молодежную сборную России по футболу возглавил Михаил Галактионов (на фото). Он начинает работу с командой по подготовке к отборочному циклу чемпионата Европы 2021 года.