Молодежную сборную России по футболу возглавил Михаил Галактионов

Михаил Галактионов назначен исполняющим обязанности старшего тренера молодежной сборной России по футболу. Об этом Накануне.RU сообщили в Российском футбольном союзе.

Как уточнили в РФС, Галактионов начинает работу с командой по подготовке к отборочному циклу чемпионата Европы 2021 года. Завтра, 11 декабря, пройдет жеребьевка отборочного турнира ЧЕ-2021, после которой станет известен календарь матчей сборной России.

Михаил Галактионов прекрасно знаком с работой в системе сборных: с юношеской командой 1998 года рождения он выигрывал бронзовые награды Евро-2015. В последнее время специалист возглавлял сборную России U-20.

Напомним, в октябре весь тренерский штаб молодежной сборной России по футболу во главе с Евгением Бушмановым был уволен после невыхода на Евро-2019.