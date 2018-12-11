Стало известно полное расписание клубного чемпионата мира по футболу-2018

Стало известно полное расписание чемпионата мира по футболу среди клубов 2018 года. Турнир стартует уже завтра, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, матчем открытия станет игра квалификационного раунда между "Аль Айн" (ОАЭ) и "Тим Веллингтон" (Новая Зеландия), которая состоится 12 декабря. Затем 15 декабря пройдут сразу два четвертьфинала: "Касима Антлерс" (Япония) - "Гвадалахара Чивас" (Мексика) и "Эсперанс" (Тунис) - победитель квалификационного раунда.

Через три дня, 18 декабря, состоится матч за пятое место, где сразятся команды, проигравшие в четвертьфиналах. В этот же день пройдет первый полуфинал между "Ривер Плейт" (Аргентина) и победителем второго четвертьфинала. А на следующий день, 19 декабря, состоится второй полуфинальный матч - "Реал Мадрид" (Испания) против победителя первого четвертьфинала.

Решающие встречи клубного чемпионата мира запланированы на 22 декабря. В этот день состоится матч за третье место, а после него - финал.

Напомним, на днях "Ривер Плейт" победил "Боку Хуниорс" в мадридском финале Кубка Либертадорес, что дало ему право сыграть на ЧМ среди клубов.