11 Декабря 2018
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Стало известно полное расписание клубного чемпионата мира по футболу-2018

Стало известно полное расписание чемпионата мира по футболу среди клубов 2018 года. Турнир стартует уже завтра, передает корреспондент Накануне.RU.
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Так, матчем открытия станет игра квалификационного раунда между "Аль Айн" (ОАЭ) и "Тим Веллингтон" (Новая Зеландия), которая состоится 12 декабря. Затем 15 декабря пройдут сразу два четвертьфинала: "Касима Антлерс" (Япония) - "Гвадалахара Чивас" (Мексика) и "Эсперанс" (Тунис) - победитель квалификационного раунда.

Через три дня, 18 декабря, состоится матч за пятое место, где сразятся команды, проигравшие в четвертьфиналах. В этот же день пройдет первый полуфинал между "Ривер Плейт" (Аргентина) и победителем второго четвертьфинала. А на следующий день, 19 декабря, состоится второй полуфинальный матч - "Реал Мадрид" (Испания) против победителя первого четвертьфинала.

Уругвай - Египет, ЧМ-2018(2018)|Фото: Накануне.RU

Решающие встречи клубного чемпионата мира запланированы на 22 декабря. В этот день состоится матч за третье место, а после него - финал.

Напомним, на днях "Ривер Плейт" победил "Боку Хуниорс" в мадридском финале Кубка Либертадорес, что дало ему право сыграть на ЧМ среди клубов.

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Стало известно полное расписание клубного чемпионата мира по футболу-2018

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Теги: клубный чемпионат мира, расписание, Реал



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