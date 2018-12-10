10 Декабря 2018
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Скандал окончен: "Ривер Плейт" победил "Боку Хуниорс" в мадридском финале Кубка Либертадорес

Скандальная серия матчей между аргентинскими футбольными клубами "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" в финале Кубка Либертадорес закончена. "Ривер Плейт" сегодня ночью победил в дополнительное время и в четвертый раз завоевал главный клубный трофей Южной Америки.

Основное время встречи закончилось вничью - 1:1: в конце первого тайма Дарио Бенедетто вывел "Боку" вперед, но в середине второй половины встречи Лукас Пратто восстановил равенство в счете. Судьба решилась в дополнительное время (напомним, что первый матч завершился со счётом 2:2).

В самом начале "овертайма" "Бока" осталась в меньшинстве. Колумбийский полузащитник Вилмар Барриос получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Судьба противостояния решилась на 109-й минуте игры, когда отличился колумбиец Хуан Кинтеро. Окончательный счет установил Гонсало Мартинес, убежавший к пустым воротам в самом конце матча. Итог - 3:1 и победа номинальных хозяев.

Напомним, что ответный матч финала должен был состояться 24 ноября, но его пришлось перенести. За несколько часов до начала матча болельщики "Ривер Плейт" напали на автобус с игроками "Бока Хуниорс" неподалеку от стадиона "Монументаль". В дело пошли камни, а полиции пришлось применять слезоточивый газ.

автобус клуба "Бока Хуниорс", атака фанатов "Ривер Плейт"(2018)|Фото: AFP/Getty Images

В результате инцидента пострадали несколько человек, а около 30 фанатов были арестованы.

Позже Конфедерация футбола Южной Америки приняла решение перенести ответный матч в Мадрид на стадион "Сантьяго Бернабеу", что тоже вызвало недовольство ряда болельщиков и футбольной общественности. Любопытным является и тот факт, что несмотря на то, что главный турнир среди южноамериканских футбольных клубов назван в честь "Либертадорес" - исторических лидеров войны за независимость испанских колоний в Америке, финал все же перенесли именно в Мадрид.

Отметим, что противостояние "Боки" и "Ривера" является главным футбольным дерби Аргентины. Ранее клубы из Буэнос-Айреса не встречались в финалах Кубка Либертадорес.

"Ривер Плейт" после победы в Кубке Либертадорес, 2018 год(2018)|Фото: Спорт-Экспресс

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Скандал окончен: "Ривер Плейт" победил "Боку Хуниорс" в мадридском финале Кубка Либертадорес

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Теги: Ривер Плейт, Бока Хуниорс, Кубок Либертадорес, финал



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