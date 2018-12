Скандал окончен: "Ривер Плейт" победил "Боку Хуниорс" в мадридском финале Кубка Либертадорес

Основное время встречи закончилось вничью - 1:1: в конце первого тайма Дарио Бенедетто вывел "Боку" вперед, но в середине второй половины встречи Лукас Пратто восстановил равенство в счете. Судьба решилась в дополнительное время (напомним, что первый матч завершился со счётом 2:2).

В самом начале "овертайма" "Бока" осталась в меньшинстве. Колумбийский полузащитник Вилмар Барриос получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Судьба противостояния решилась на 109-й минуте игры, когда отличился колумбиец Хуан Кинтеро. Окончательный счет установил Гонсало Мартинес, убежавший к пустым воротам в самом конце матча. Итог - 3:1 и победа номинальных хозяев.

Напомним, что ответный матч финала должен был состояться 24 ноября, но его пришлось перенести. За несколько часов до начала матча болельщики "Ривер Плейт" напали на автобус с игроками "Бока Хуниорс" неподалеку от стадиона "Монументаль". В дело пошли камни, а полиции пришлось применять слезоточивый газ.

В результате инцидента пострадали несколько человек, а около 30 фанатов были арестованы.

Fights between River Plate fans and the police outside the Monumental, as seen fans jumping over the fence trying to get into the stadium. pic.twitter.com/F1ztuFmww7