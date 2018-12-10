10 Декабря 2018
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ЦСКА назвал состав, который отправился в Мадрид на матч с "Реалом"

Сегодня утром футболисты московского ЦСКА вылетели в Мадрид, где состоится матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Реалом".
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе армейского клуба, на эту игру команда отправилась в следующем составе: вратари - Игорь Акинфеев и Илья Помазун; защитники - Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Никита Чернов, Родриго Бекао, Хердур Магнуссон и Георгий Щенников; полузащитники - Яка Бийол, Никола Влашич, Арнор Сигурдссон, Иван Обляков, Константин Кучаев и Кристиян Бистрович; нападающие - Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов, Такума Нисимура и Абель Эрнандес.

В понедельник и вторник москвичи будут тренироваться в испанской столице и готовиться к матчу.

Напомним, в первой встрече с "Реалом", которая прошла в Москве в начале октября, ЦСКА одержал победу. Однако в дальнейшем армейцы лишились всех шансов на продолжение борьбы в Лиге чемпионов.

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ЦСКА назвал состав, который отправился в Мадрид на матч с "Реалом"

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Теги: ЦСКА, Реал, Лига чемпионов, состав



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