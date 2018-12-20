20 Декабря 2018
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Хет-трик Бэйла вывел "Реал" в финал клубного чемпионата мира по футболу

Мадридский "Реал" вышел в финал клубного чемпионата мира по футболу. Испанская команда уверенно обыграла представителя Японии "Касима Антлерс", передает корреспондент Накануне.RU.

Встреча завершилась со счетом 3:1. В составе "королевского клуба" хет-трик оформил валлиец Гарет Бэйл, единственный мяч японцев на счету полузащитника Сема Дои.

В финале клубного чемпионата мира "Реал" встретится с командой "Аль-Айн" из Объединенных Арабских Эмиратов.

Напомним, решающие встречи турнира запланированы на 22 декабря. В этот день состоится матч за третье место, а после него - финал.

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Хет-трик Бэйла вывел "Реал" в финал клубного чемпионата мира по футболу

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Теги: Бэйл, Реал, клубный чемпионат мира



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Ранее 11.12.2018 12:50 Мск Стало известно полное расписание клубного чемпионата мира по футболу-2018

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