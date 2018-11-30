30 Ноября 2018
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Общество В России

Тина Канделаки прокомментировала новость про подаренную 16-летнему сыну квартиру

Продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки (43) прокомментировала появившуюся накануне новость про квартиру в престижном московском жилом комплексе, которую она переписала на сына Леонтия (16). Якобы, таким подарком Канделаки поздравила ребенка с выпуском из военного училища и наградила за хорошую учебу.

В своем Telegram-канале Тина пишет по поводу данной недвижимости: "Я, как и многие в нашей стране, купила эту квартиру в кредит лет 15 назад. Самостоятельно заработала деньги на первый взнос. Будучи популярной телеведущей, работая на СТС, честно выплачивала этот кредит. И ещё будучи в первом браке, стала полноправным собственником этой квартиры. В первом, Карл!!!!

К счастью, в моем окружении есть много умных и оттого состоятельных людей. Рубен Варданян в свое время рассказал мне, что подавляющее большинство людей, сделавших себе определенное состояние, до сих пор даже не задумались о том, чтобы обеспечить имущественную преемственность.

Поэтому я упредила любые споры, заранее распределив большую часть своей собственности между детьми.

Завещание я тоже напишу (о чем обязательно расскажу в моих соцсетях), потому что все накопленное и приобретённое мной исключительно в России имущество я передам своим горячо любимым детям. Было бы странно сделать иначе".

Тина добавила, что "продолжит покупать недвижимость в России, как бы это кому-то не нравилось".

Приятель Канделаки – главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов уже в своем канале добавил, что бывал в этой квартире и мама Тины угощала его там хинкалями.

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Канделаки и Венедиктов - давние друзья

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Тина Канделаки прокомментировала новость про подаренную 16-летнему сыну квартиру

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Теги: тина канделаки, недвижимость, квартира в москве, алексей венедиктов



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