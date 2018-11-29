У 16-летнего сына Тины Канделаки появилась дорогая недвижимость в Москве?

В сети обсуждают информацию, появившуюся в Telegram-канале "Мутко против". Без ссылки на какие-либо источники, подтверждающие эти данные, канал сообщает, что продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки (43) подарила 16-летнему сыну Леонтию квартиру в Москве стоимостью "более 100 миллионов рублей". Канал упоминает 340-метровый пентхаус в ЖК "Крылатская панорама".

Впрочем, тут же выясняется, что новость не такая уж сенсационная: канал утверждает, что Тина всего лишь переписала на сына недвижимость (и произошло это в 2017 году), купленную еще во время брака с Андреем Кондраиным, то есть до 2010 года. ЖК "Крылатская панорама" сдан в 2007 году, так что недвижимость принадлежит Тине уже от 8 до 11 лет. "Мутко против" утверждает, что квартира стала подарком сыну, который "как раз выпускался из военного училища". Отметим, что Канделаки не прокомментировала эту информацию и официального подтверждения данных сведений нет.

В 2016 году Тина вышла замуж за Василия Бровко (31), своего бизнес-партнера по фирме "Апостол". Сейчас Бровко занимает пост директора по особым поручениям в корпорации "Ростех". Из его декларации за 2017 год стало известно, что Канделаки заработала 62 млн руб. Это в два раза больше, чем в 2016 году (тогда ее доход составил 31 млн руб.). Сам Бровко заработал 19 млн руб. за 2017 год и 7 млн руб. за 2016 год.

По итогам 2017 года телеканал "Матч ТВ" (входит в холдинг "Газпром медиа") сократил убыток до 51 млн руб. В 2016 году он составлял 1,74 млрд руб., в 2015 году (год начала работы канала) — 1,24 млрд руб.