Депутаты Пермского края приняли бюджет на 2019 год

Депутаты заксобрания Пермского края на сегодняшнем заседании во втором окончательном чтении приняли бюджет на 2019 г. и плановый период 2020-2021 гг., передает корреспондент Накануне.RU.

С докладом перед депутатами выступил депутат Игорь Папков. Он сообщил, что при подготовке проекта ко второму чтению поступила 101 поправка от депутатов заксобрания, губернатора, контрольно-счетной палаты.

"Подготовленный рабочей группой для принятия во втором чтении проект закона предусматривает изменение основных характеристик бюджета края на 2019 год и предполагает как увеличение доходов, так и объема расходов. Плановый дефицит предлагается в размере 4 млрд 752 млн руб. Также уточнены основные параметры краевого бюджета на 2020 и 2021 год", - сообщил депутат.

Напомним, доходы бюджета в 2019 г. составят 132 млрд 161 млн руб. Показатель выше первоначального объема на 13,9%. Расходы - 136 млрд 913 млн руб., что больше на 11,9%. Напомним, во время рассмотрения проекта бюджета в первом чтении, которое состоялось в октябре, федеральные субсидии не учитывались. Предполагалось, что доходы бюджета составят 116,1 млрд руб., а расходы - 122 млрд руб.

Объем федеральных субсидий составил 14 млрд руб.

Поддержали проект бюджета 40 депутатов. "Против" - пять депутатов. Двое народных избранников воздержались.