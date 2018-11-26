26 Ноября 2018
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Экономика Приволжский ФО Пермский край

Бюджет Пермского края пополнится из федеральной казны на 14 миллиардов рублей

Бюджет Пермского края пополнился на 14 млрд руб. Об этом сегодня сообщил председатель заксобрания Пермского края Валерий Сухих в своем блоге, передает корреспондент Накануне.RU.

Уточнены параметры краевого бюджета. Доходы составят 132 млрд 161 млн руб. Показатель выше первоначального объема на 13,9%. Расходы - 136 млрд 913 млн руб., что больше на 11,9%.

Напомним, во время рассмотрения проекта бюджета в первом чтении, которое состоялось в октябре, федеральные субсидии не учитывались. Предполагалось, что доходы бюджета составят 116,1 млрд руб., а расходы - 122 млрд руб.

"Отмечу увеличение расходов краевого дорожного фонда на 600 млн. рублей в 2019 году и на 740 млн. рублей — в 2020 году. На мой взгляд, созданы финансовые условия для прорыва в дорожном строительстве, а стало быть, для повышения качества жизни в территориях края. Также внесены изменения в адресную региональную инвестиционную программу", - прокомментировал готовящиеся изменения председатель краевого парламента Валерий Сухих.

Окончательно бюджет будет принят 29 ноября.

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Бюджет Пермского края пополнится из федеральной казны на 14 миллиардов рублей

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Теги: бюджет Пермского края, доходы, расходы, дефицит, бюджет 2019, Валерий Сухих



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