Бюджет Пермского края пополнится из федеральной казны на 14 миллиардов рублей

Бюджет Пермского края пополнился на 14 млрд руб. Об этом сегодня сообщил председатель заксобрания Пермского края Валерий Сухих в своем блоге, передает корреспондент Накануне.RU.

Уточнены параметры краевого бюджета. Доходы составят 132 млрд 161 млн руб. Показатель выше первоначального объема на 13,9%. Расходы - 136 млрд 913 млн руб., что больше на 11,9%.

Напомним, во время рассмотрения проекта бюджета в первом чтении, которое состоялось в октябре, федеральные субсидии не учитывались. Предполагалось, что доходы бюджета составят 116,1 млрд руб., а расходы - 122 млрд руб.

"Отмечу увеличение расходов краевого дорожного фонда на 600 млн. рублей в 2019 году и на 740 млн. рублей — в 2020 году. На мой взгляд, созданы финансовые условия для прорыва в дорожном строительстве, а стало быть, для повышения качества жизни в территориях края. Также внесены изменения в адресную региональную инвестиционную программу", - прокомментировал готовящиеся изменения председатель краевого парламента Валерий Сухих.

Окончательно бюджет будет принят 29 ноября.