Все ради инвесторов: глава ВТБ выступил в роли джедая

Президент ВТБ Андрей Костин пришел на торжественный прием участников инвестфорума "Россия зовет" в образе одного из героев "Звездных войн" – джедая Оби-Ван Кеноби.

Кроме того, зампред правления банка Юрий Соловьев был в роли Люка Скайуокера. Речь идет о закрытой вечеринке банка, которая прошла в Москве. Топ-менеджеры ВТБ пришли в тематических костюмах, а рядовые сотрудники - в вечерних нарядах.

На видеоролике Костин и Соловьев в костюмах приветствуют гостей приема. "Я приветствую вас, рыцари галактики ВТБ!" – обратился Костин. "Привет славному ордену инвест-джедаев!" – сказал Соловьев. "Сегодня на нас доспехи инвестиционных джедаев. Потому что времена изменились – космические скорости, космические риски!" – отметил Костин выбор тематики приема. "Звезда Смерти неоднократно пыталась запугать Республику санкциями и нанести удары по всей инвестиционной галактике. Но не родился еще такой ситх, которому бы открылась мудрость джедаев. А наш девиз неизменен: да пребудет с нами сила!" – добавил Соловьев.

После приветствия на экране сцены появился Дарт Вейдер, который говорил голосом почтальона Печкина из мультфильма "Каникулы в Простоквашино", сообщает РБК.

Напомним, в прошлом году на инвестиционном форуме "Россия зовет!" Костин посетил вечеринку в костюме Иосифа Сталина, а Юрий Соловьёв - в образе его преемника –Никиты Хрущёва.

Всё мероприятие было стилизовано под пятидесятые годы прошлого века, гостей вечеринки, в частности, приветствовала надпись "Инвесторы всех стран, соединяйтесь!".

Отмечается и другие свидетельства приверженности Андрея Костина советской эстетике, в частности, в лифте, ведущем к его кабинету в штаб-квартире ВТБ в Москве, играют красноармейские песни.