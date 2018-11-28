28 Ноября 2018
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Общество Челябинская область

В Челябинске отремонтировали памятник Ленину на площади Революции

В Челябинске завершился ремонт памятника Владимиру Ленину на площади Революции. Завтра, 29 ноября, состоится официальная приемка работ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

В приемке работ по реконструкции монумента будут принимать участие представители КПРФ.

Напомним, город выделил 14,8 млн руб. на финансирование работ по ремонту архитектурного ансамбля на Площади Революции. По итогам аукциона, контракт был заключен с компанией из Перми ООО "Евразия-Сервис", у которой есть все необходимые лицензии для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия и опыт работы с памятниками монументального искусства.

Подрядчик должен был провести демонтаж гранитных плит постамента памятника и прилегающих площадок, обработку конструкций с целью предотвращения последствий негативных воздействий, облицовку новыми гранитными плитами. Работы планировалось завершить до конца октября. Однако в начале августа ремонтные работы были приостановлены из-за опасений общественности, что монумент может рухнуть. Реставрационные работы по снятию гранитных блоков производились отбойниками.

памятник Ленину в Челябинске, ремонт,(2018)|Фото: Накануне.RU

В конце августа ремонтные работы были возобновлены.

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В Челябинске отремонтировали памятник Ленину на площади Революции

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Теги: памятник Ленину, памятник, монумент, реконструкция, площадь революции,



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