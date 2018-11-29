В Челябинске завершился ремонт памятника Ленину. На постаменте уже заметили трещины

В Челябинске состоялась официальная приемка ремонтных работ памятника Владимиру Ленину на площади Революции. Ремонт архитектурного ансамбля должны были завершить до конца октября, но сроки сдвинулись. В начале августа ремонтные работы были приостановлены из-за жалоб общественности: работы по снятию гранитных блоков производились отбойниками. Сегодня объект приняли, но не все остались довольны реконструкцией, передает корреспондент Накануне.RU.

Как рассказала директор центра историко-культурного наследия Юлия Краснова, подрядчик выполнил все работы, предусмотренные контрактом.

"То, что было запланировано проектом, на данный момент исполнено. Все вопросы, которые возникали, согласовывались с авторами проекта, и эта работа шла постоянно. В настоящее время все вопросы сняты, и никаких претензий нет", - подчеркнула она.

Город выделил 14,8 млн руб. на финансирование работ по ремонту архитектурного ансамбля на Площади Революции. По итогам аукциона, контракт был заключен с компанией из Перми ООО "Евразия-Сервис".

По словам гендиректора компании Алексея Плешивых, в рамках контракта был предусмотрен капитальный ремонт: замена облицовки постамента, части лестниц и частично покрытия пола вокруг постамента, также отреставрированы буквы.

"Ничего не рушилось, все работы производились согласно проектной документации под чутким руководством авторского и технического надзора. Для того, чтобы вывести памятник в проектные размеры, нужно было демонтировать часть бетонной заготовки, это все отражено в документации, собственно, поэтому шумиха и была. Из-за жалоб общественников была проведена экспертиза, никаких разрушений телу постамента не было нанесено. Гарантия, согласно контракту, составляет пять лет, срок службы ориентировочно 50 лет", - подчеркнул он.

Подрядчик добавил, что компания полностью несет все гарантийные обязательства.

"Сейчас наша главная задача - завершить документальную приемку и сдачу объекта. Подписать акт выполненных работ", - отметил он.

Представитель Стройнадзора подчеркнул, что работы контролировались практически в ежедневном режиме.

"Работы выполнены все по проекту, отступлений нет. Работы завершены, и я считаю, что с хорошим качеством", - добавил он.

Качество ремонта памятника сегодня оценили и представители КПРФ. Депутат гордумы Константин Нациевский поинтересовался у подрядчика, почему цвет гранита отличается от цвета боковых трибун.

Подрядчик объяснил, что была проведена гидрофобизация камня, чтобы защитить его от погодных условий и вандалов. В дальнейшем, когда будет проведена реконструкция боковых трибун, камень покроют гидрофобном покрытием и вся архитектурная конструкция приобретёт один цвет.

Юлия Краснова добавила, что памятник облицован гранитом с того же самого месторождения, что и в момент своего создания. "Поэтому, в определенной степени, памятник вернул себе первоначальный вид", - заявила она.

Стоит отметить, что к приемке монумент не почистили от снега.

"Неужели было сложно почистить снег, чтобы мы посмотрели, что там сделано? Сегодняшнее мероприятие для вас не значимо? Это проявление вашего отношения к жителям Челябинска", - обратился Нациевский к подрядчикам.

Возникли у коммунистов и вопросы к качеству проведенных работ, они обратили внимание журналистов на уже образовавшиеся трещины в швах.

Напомним, в начале августа ремонтные работы памятника были приостановлены из-за опасений общественности, что монумент может рухнуть.