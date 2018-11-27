27 Ноября 2018
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"Все сомневаются, что конгресс-холл будет сдан". Полпред оценил подготовку Челябинска к ШОС и БРИКС

Уральский полпред Николай Цуканов в рамках визита в Челябинск посетил объекты, которые возводятся к саммитам ШОС и БРИКС, передает корреспондент Накануне.RU.

Сначала Цуканов отправился на стройку конгресс-холла "Таганай-2020", на площадке которого планируется провести основные мероприятия саммитов. Затем он посетил стройплощадку гостиницы на улице Васенко.

На площадке общественно-делового центра уральскому полпреду рассказали о ходе строительства и планах по вводу объекта в эксплуатацию. Проект планируется сдать в конце апреля – начале мая 2020 г.

Директор по строительству ХП "Конгресс-холл" рассказал, что металл для объекта будет готовить "Курганстальмост". Скоро будет объявлен конкурс на остекление.

"Наша мечта, чтобы здесь был проведен торжественный прием от лица президента. Для этого объект должен быть сдан в первом квартале 2020 г.", - подчеркнул губернатор Борис Дубровский.

гостиница, проект, ШОС, стройка, Николай Цуканов, Борис Дубровский(2018)|Фото:Накануне.RU

общественно-деловой центр, берег, ШОС, стройка, Борис Дубровский, Николай Цуканов(2018)|Фото:Накануне.RU

Николай Цуканов поинтересовался, готовы ли коммуникационные сети. Ему рассказали, что в настоящий момент ведётся ремонт канализационных сетей. Трубы вынесли и поменяли на пластиковые. Для подведения коммуникаций заключены все договоры на техприсоединение. Для отопления конгресс-холла будет построена собственная котельная.

"Все, кроме губернатора, вас и, скажем, меня, сомневаются, что вы этот объект сдадите. Если к определенному времени он не будет сдан, соответственно, никакие мероприятия в силу их специфики не будут здесь разрешены. А вам крайне необходимо, чтобы мероприятия прошли здесь. Поэтому нужно так организовать работу, чтобы графики и сроки выдерживались и объект был построен. Все, что необходимо, я думаю, губернатор делает. Но если какие-то вопросы зависят не от региона, надо их поднимать своевременно, не ждать", - подчеркнул Николай Цуканов.

В разговоре с журналистами директор по строительству ХП "Конгресс-холл" заявил, что не сомневается в том, что объект будет сдан в срок.

"Сомневается общественность, а тот, кто строит здание, тот не сомневается", - добавил он.

В настоящий момент уже залит фундамент одного из блоков на левом берегу реки, на правом берегу также идут работы по возведению фундамента. В январе строители планируют приступить к монтажу мостовой конструкции.

Объект возводится на областные средства. При этом, экспертиза сметной документации заканчивается в конце декабря, тогда станет известна точная стоимость объекта. Пока он оценивается в 9 млрд руб.

Добавим, что работы не будут остановлены в зимний период. В январе планируется приступить к строительству конгресс-холла.

общественно-деловой центр, берег, ШОС, стройка(2018)|Фото:Накануне.RU
Стройка конгресс-холла

стройка, ШОС, гостиница, Челябинск(2018)|Фото:Накануне.RU
Стройка гостиницы

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"Все сомневаются, что конгресс-холл будет сдан". Полпред оценил подготовку Челябинска к ШОС и БРИКС

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Теги: ШОС, БРИКС, конгресс-холл таганай 2020, Николай Цуканов



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