"Может быть снега не было?". Полпред Цуканов оценил уборку дорог в Челябинске

Уральский полпред Николай Цуканов в ходе двусторонней встречи с губернатором Борисом Дубровским обсудили мероприятия по улучшению экологической ситуации в Челябинске, передает корреспондент Накануне.RU.

Среди достижений региональных властей, полпред отметил решение о рекультивации городской свалки.

"Ее нужно будет провести в кротчайшие и понятные сроки. Эта работа находится под контролем губернатора", - добавил он.

"Вопросы экологии достаточно обширные. Мы говорили не раз об этом, но сегодня я еще раз убедился, все эти вопросы находятся под личным контролем губернатора. Понятные сроки, выстроены отношения с бизнесом, который должен провести определённую работу. Губернатор как член президиума Госсовета, докладывает о вопросах экологии президенту. Я убежден, что с площадки Госсовета и с площадки нашего совещания, проблемы экологии Челябинска, поставленные президентом, будут решены", - подчеркнул Цуканов.

Также уральский полпред оценил уборку дорог от снега.

"Не знаю, к моему ли приезду или нет, но дороги почищены. Может быть снега просто не было? Но хочется верить, что все-таки дорожные службы работают", - отметил он.

Напомним, накануне временно исполняющий полномочия главы Челябинска Владимир Елистратов раскритиковал работу коммунальных служб по уборке дорог после снегопада.