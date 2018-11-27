27 Ноября 2018
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Политика Челябинская область

"Может быть снега не было?". Полпред Цуканов оценил уборку дорог в Челябинске

Уральский полпред Николай Цуканов в ходе двусторонней встречи с губернатором Борисом Дубровским обсудили мероприятия по улучшению экологической ситуации в Челябинске, передает корреспондент Накануне.RU.

Среди достижений региональных властей, полпред отметил решение о рекультивации городской свалки.

"Ее нужно будет провести в кротчайшие и понятные сроки. Эта работа находится под контролем губернатора", - добавил он.

"Вопросы экологии достаточно обширные. Мы говорили не раз об этом, но сегодня я еще раз убедился, все эти вопросы находятся под личным контролем губернатора. Понятные сроки, выстроены отношения с бизнесом, который должен провести определённую работу. Губернатор как член президиума Госсовета, докладывает о вопросах экологии президенту. Я убежден, что с площадки Госсовета и с площадки нашего совещания, проблемы экологии Челябинска, поставленные президентом, будут решены", - подчеркнул Цуканов.

Также уральский полпред оценил уборку дорог от снега.

"Не знаю, к моему ли приезду или нет, но дороги почищены. Может быть снега просто не было? Но хочется верить, что все-таки дорожные службы работают", - отметил он.

Напомним, накануне временно исполняющий полномочия главы Челябинска Владимир Елистратов раскритиковал работу коммунальных служб по уборке дорог после снегопада.

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"Может быть снега не было?". Полпред Цуканов оценил уборку дорог в Челябинске

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Теги: Николай Цуканов, экология, промышленники, выбросы, Борис Дубровский, дороги.



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