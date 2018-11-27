Полпред не видит препятствий для проведения саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске

Уральский полпред Николай Цуканов позитивно оценил подготовку Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС и заявил, что не видит оснований, которые могли бы помешать их проведению в столице Южного Урала. Об этом он сообщил по итогам совещания в областном правительстве, посвященного подготовке к саммитам в 2020 году, передает корреспондент Накануне.RU.

Полпред отметил, что по сравнению с августом есть "достаточно серьезные позитивные изменения". В частности, определен подрядчик для реконструкции аэродрома.

"Практически риски нивелированы. Сегодня подрядчик попросил губернатора оказать содействие в приобретении и изготовлении асфальтобетонного покрытия. Я думаю, что в регионе есть компетенции, которые смогут потребности в этом покрытии обеспечить", - отметил он.

Положительно оценил Цуканов ход строительства гостиничных комплексов и конгресс-холл "Таганай-2020".

"Мы тоже увидели достаточно серьезные изменения. Есть технические нюансы, которые необходимо отрегулировать", - отметил он.

Представили полпреду и места размещения глав государств. Работы по проектированию завершены, определены места для подъездных дорог.

"Работы текущие идут позитивно и пока я не вижу, что могло бы помешать срокам сдачи этих объектов и проведению саммитов. Был вопрос по финансированию общежития ЮУрГУ, где в период саммитов будут размещены участники саммитов. Но сам факт, что университет получает общежитие, это конечно хороший результат "наследия". Задача вовремя сдать объект. Мы сейчас будем обращаться в министерство образования и науки для того чтобы в кратчайшие сроки деньги поступили подрядчику. Он уже работает, но пока за эти работы деньги не получает. Думаю, что к концу года эта проблема будет решена", - подчеркнул он.

Губернатор Борис Дубровский рассказал, что работы по подготовке города к ШОС и БРИКС в зимний период будут продолжены.

"Сезонное замедление на стройке всегда присутствует. Мы это в своих планах учитываем и это никак не отразится на сроках сдачи", - подчеркнул он.