24 Ноября 2018
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Политика В бывшем СССР Украина

Почаевская лавра: Украинская власть стала на путь борьбы с Церковью

Украинская власть хочет отнять у канонической УПЦ Почаевскую лавру и отдать ее создаваемой "незалежной церкви". Об этом говорится в обращении братии монастыря, размещенном на его сайте, по случаю решения Минюста Украины.

Как сообщало Накануне.RU, министерство отменило регистрацию права пользования сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры канонической УПЦ.

Монахи отмечают, что власть стала на путь борьбы с Церковью, и напоминают, что в 1920-х также была создана параллельная организация - "живая церковь", которую активно поддерживал Константинопольский патриархат.

"Вынуждены констатировать, что, в настоящее время действующая украинская власть взяла курс на изъятие имущества у Свято-Успенской Почаевской лавры и передачу ее новообразуемой церковной организации, а как следствие - уничтожение монашества на территории западной Украины", – говорится в заявлении.

С 2000 года это уже третья попытка властей отобрать лавру.

Председатель юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов написал в Facebook, что, несмотря на провокационное решение Минюста, Почаевская лавра продолжает находится в законном и правомерном пользовании братии монастыря, так как не отменяет договора 2003 года о пользовании сооружениями.

"Право пользования, приобретенное до 2013 года, не подлежит обязательной государственной регистрации. Поэтому отмена такой государственной регистрации не лишает мужской монастырь УПЦ права пользования сооружениями Свято-Успенской Почаевской лаврой", - подчеркнул он.

Священник отметил, что решение Минюста можно отменить в судебном порядке.

Напомним, ранее многолетний лидер украинского раскола Михаил Денисенко (бывший митрополит Филарет) заявлял, что нужно отобрать у канонической УПЦ все лавры, храмы и монастыри и отдать их "незалежной церкви". Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий сказал, что создаваемая властью "поместная церковь" - это политическая организация. Собор епископов УПЦ 13 ноября принял решение о невозможности объединяться с нею.

Почаевская лавра, Украина, УПЦ, церковь(2018)|Фото: сайт Почаевской лавры

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Почаевская лавра: Украинская власть стала на путь борьбы с Церковью

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Теги: Украина, УПЦ, церковь, автокефалия



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