24 Ноября 2018
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Общество Украина

Минюст Украины "выгоняет" Украинскую православную церковь МП из Почаевской лавры

Комиссия Министерства юстиции Украины лишила УПЦ МП права пользования комплексом сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Минюст ссылается на просьбу Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника. Комиссия министерства пришла к выводу, что государственный регистратор допустил нарушения при передаче прав на Почаевскую лавру.

Теперь это решение отменили, а выдавшему его регистратору заблокировали доступ к госреестру прав на недвижимое имущество.

Ранее прокуратура Тернопольской области завела уголовное производство по факту передачи лавры в пользование или аренду церкви.

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Минюст Украины "выгоняет" Украинскую православную церковь МП из Почаевской лавры

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Теги: министерство юстиции, почаевская лавра, раскол, упц мп, рпц



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