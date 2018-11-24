Минюст Украины "выгоняет" Украинскую православную церковь МП из Почаевской лавры

Комиссия Министерства юстиции Украины лишила УПЦ МП права пользования комплексом сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Минюст ссылается на просьбу Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника. Комиссия министерства пришла к выводу, что государственный регистратор допустил нарушения при передаче прав на Почаевскую лавру.

Теперь это решение отменили, а выдавшему его регистратору заблокировали доступ к госреестру прав на недвижимое имущество.

Ранее прокуратура Тернопольской области завела уголовное производство по факту передачи лавры в пользование или аренду церкви.