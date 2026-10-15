В Когалыме с батутного парка взыскали компенсацию за травму подростка

В апреле 2025 года в городе Когалыме 13-летний подросток получил травму в батутном парке торгового центра, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

Причиной стало то, что владелец парка развлечений не провел инструктаж и не обеспечил должный уровень безопасности. Прокуратура встала на защиту интересов ребенка.

Суд взыскал с владельца парка 100 тыс. рублей компенсации морального вреда. Также он заплатит штраф в размере 50 тыс. рублей за нарушение прав потребителей.

В настоящее время ребенок уже получил выплаты.