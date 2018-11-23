23 Ноября 2018
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Общество Ямало-Ненецкий АО

"РИК" станет концессионером строительства моста через Пур на Ямале

На Ямале подвели итоги торгов на право заключения концессионного соглашения по строительству дороги Коротчаево – Красноселькуп и моста через реку Пур. Инвесторы не прислали своих заявок, поэтому концессию получит "Региональная инфраструктурная компания", которая в октябре вышла в инициативой о государственно-частном партнерстве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства ЯНАО.

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Подписание соглашения с "РИК" может состояться в декабре. Округ проводит заключительную проверку документации. Напомним, компания готова построить мост и участок дороги за 9,5 млрд руб. При этом, "РИК" в предложении о заключении концессии выразила готовность использовать проектную документацию для строительства моста, которую заказывала "Корпорация развития" - в прошлом проект находился в ее портфеле.

Сейчас транспорт ездит между Уренгоем и Коротчаево по наплавному мосту через реку Пур. Мост находится в частной собственности, с грузового транспорта за проезд по нему взимается плата.

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"РИК" станет концессионером строительства моста через Пур на Ямале

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Теги: Региональная инфраструктурная компания, мост через Пур, Коротчаево - Красноселькуп



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