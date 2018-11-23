23 Ноября 2018
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Политика В России Крым

Без галстуков и в фуршетном стиле: Путин неформально пообщается с президиумом Госсовета

Президент России Владимир Путин прибыл в Крым на заседание президиума Госсовета по майскому указу.

Заседание будет впервые проходить в новом формате: оно предусматривает неформальное общение за семью круглыми столами.

За одним из них будет сидеть рабочая группа "Системные вопросы", которую возглавит президент. За другими - шесть подругпп, которые отвечают за реализацию национальных проектов и приоритетных направлений.

Вместе с Путиным расположатся первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощники президента Андрей Белоусов и Игорь Левитин, первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов и мэр Москвы Сергей Собянин.

Отметим, столичный градоначальник возглавлял рабочую группу по подготовке к заседанию.

В телеграмм-каналах уже появляются первые фотографии с Госсовета "без галстуков" в формате фуршета за круглыми столами.

Новый формат президиума Госсовета(2018)|Фото: t.me/dimsmirnov175

"Незыгарь" отмечает, что в сегодняшнем заседании Госсовета много инновационного: "Это такая попытка Вайно и Кириенко переформатировать мотивацию участников Госсовета, разбив их на кластеры".

Примечательно то, что на Госсовете отсутствует премьер-министр Дмитрий Медведев. "Незыгарь" подмечает, что он старается не пропускать ни одного заседания, тем более расширенное по реализации майских указов: "Так что его отсутствие для многих участников знаковое".

Сообщается, что и в Париж Медведев не поехал - российскую заявку на Экспо-2025 будет презентовать министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

При этом этот Госсовет важен для Собянина как "пилотного проектировщика" - у него основной доклад, отмечает канал, напоминая, что по просьбе президента через московское управление будет идти "апробирование проектов майского указа", и Собянин получает "совершенно иной статус".

Стол Путина: Белоусов, Силуанов, Собянин, Левитин, Кириенко(2018)|Фото: t.me/dimsmirnov175

Стол Путина: Белоусов, Силуанов, Собянин, Левитин, Кириенко

Замечен на фото также губернатор Магаданской области Сергей Носов, чей регион заносит снегом. Как сообщало Накануне.RU, местные власти обратились за помощью к жителям.

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Без галстуков и в фуршетном стиле: Путин неформально пообщается с президиумом Госсовета

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Теги: госсовет, крым, владимир путин, сергей собянин



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