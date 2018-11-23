Носов не справился с первой зимней проверкой: магаданские власти просят помощи у жителей

В Магаданской области продолжает действовать лавинная опасность - регион буквально заваливает снегом. Местные власти обратились за помощью к жителям.

За двое суток на Колыме выпала месячная норма осадков: метели, снегопады и порывистый ветер до 20 метров в секунду в регион принес циклон из Охотского моря. Движение транспорта на дорогах затруднено. Коммунальные службы с таким объемом снега не справляются, а улучшения погоды синоптики не прогнозируют, сообщает телеканал "Россия 24".

Между тем, власти просят помощи у жителей. Как сообщили Накануне.RU в правительстве Магаданской области, по инициативе губернатора Сергея Носова на официальном сайте органа власти организована линия приема сообщений о качестве проводимой уборки снега в населенных пунктах региона. Как отметили в правительстве, вся полученная от колымчан информация будет использована для повышения эффективности контроля за расчисткой дорог и дворов.

Оставить сообщение можно в форме обратной связи, анонимность гарантируется.

Напомним, Сергей Носов был избран губернатором Магаданской области осенью этого года. На днях стало известно, что при уральце Носове магаданская казна "скукожилась", а на зарплаты бюджетникам не хватает полмиллиарда рублей.