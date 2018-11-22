23 Ноября 2018
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Российскую заявку на ЭКСПО на решающей Генассамблее МБВ представят Денис Мантуров, Алексей Сорокин и Аида Гарифуллина

Российскую заявку на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО на 164 Генеральной ассамблее Международного бюро выставок представят глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, генеральный директор оргкомитета ЧМ по футболу "Россия-2018" Алексей Сорокин, российская оперная певица Аида Гарифуллина и генеральный директор заявочного комитета ЭКСПО-2025 Александр Чернов, об этом сообщили в заявочном коммитете.

В работе Генассамблеи, на которой будет определено место проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2025, примет участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Екатеринбург - центр Свердловской области, крупнейшего российского промышленного региона. Это город с богатой историей, глубокими культурными традициями и высоким инновационным потенциалом. Я напомню, Всемирные выставки за свою почти 170-летнюю историю никогда не проводились в России, несмотря на то, что наша страна принимала участие в ЭКСПО с момента ее появления. Поэтому мы убеждены: надо дать возможность жителям самых разных стран и континентов посетить нашу уникальную страну и наш уникальных регион, расположенный, сразу в двух частях света - и в Европе, и в Азии", - отметил Евгений Куйвашев.

Отметим, финальные презентации городов, претендующих на ЭКСПО, начнутся в 15.15 23 ноября по местному свердловскому времени - российская делегация выступит третьей.

Напомним, Екатеринбург участвует в борьбе за право проведения ЭКСПО-2025 наряду с городами Осака и Баку. Тема российской заявки - "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь - для будущих поколений". В случае победы уральской столицы Всемирная выставка пройдет со 2 мая по 2 ноября 2025 года и примет около 150 стран.

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Российскую заявку на ЭКСПО на решающей Генассамблее МБВ представят Денис Мантуров, Алексей Сорокин и Аида Гарифуллина

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Теги: ЭКСПО, Генассамблея, заявка, Денис Мантуров, Евгений Куйвашев



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