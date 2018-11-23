В Челябинске суд заочно арестовал бывшего вице-губернатора области

23 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Пенсионная "реформа" обернется массовыми исками

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Челябинская область

В Челябинске суд заочно арестовал бывшего вице-губернатора области

Центральный районный суд Челябинска заочно арестовал на два месяца бывшего вице-губернатора области Александра Уфимцева.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Александр Уфимцев объявлен в розыск. Информация об этом размещена на официальном сайте МВД России. Экс-чиновника обвиняют в мошенничестве с землями на берегу озера Увильды.

Фигурантом этого дела также является бывший начальник управления культуры Челябинска Дмитрий Назаров. В конце октября он написал заявление об увольнении по собственному желанию из-за возбужденного против него уголовного дела. Следствие считает, что 10 лет назад Назаров, который в то время работал директором МУП "Спартак", обманом получил право на пользование земельным участком с лесом, который был отнесен к категории защитных лесов в районе озера Увильды.

Напомним, Александр Уфимцев работал заместителем главы Челябинска с мая 2005 года. В 2010 году он стал вице-губернатором, а в апреле 2013 года покинул этот пост по собственному желанию.

В декабре 2014 года бывший вице-губернатор был приговорен к штрафу в 70 тыс. руб. по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Однако платить ему его не пришлось в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Челябинске суд заочно арестовал бывшего вице-губернатора области

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Александр Уфимцев, бывший вице-губернатор, розыск, арест, мошенничество,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 735

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети