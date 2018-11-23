В Челябинске суд заочно арестовал бывшего вице-губернатора области

Центральный районный суд Челябинска заочно арестовал на два месяца бывшего вице-губернатора области Александра Уфимцева.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Александр Уфимцев объявлен в розыск. Информация об этом размещена на официальном сайте МВД России. Экс-чиновника обвиняют в мошенничестве с землями на берегу озера Увильды.

Фигурантом этого дела также является бывший начальник управления культуры Челябинска Дмитрий Назаров. В конце октября он написал заявление об увольнении по собственному желанию из-за возбужденного против него уголовного дела. Следствие считает, что 10 лет назад Назаров, который в то время работал директором МУП "Спартак", обманом получил право на пользование земельным участком с лесом, который был отнесен к категории защитных лесов в районе озера Увильды.

Напомним, Александр Уфимцев работал заместителем главы Челябинска с мая 2005 года. В 2010 году он стал вице-губернатором, а в апреле 2013 года покинул этот пост по собственному желанию.

В декабре 2014 года бывший вице-губернатор был приговорен к штрафу в 70 тыс. руб. по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Однако платить ему его не пришлось в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности.