Бывший вице-губернатор Челябинской области объявлен в розыск

Бывший вице-губернатор Челябинской области Александр Уфимцев объявлен в розыск. Соответствующая информация размещена на официальном сайте МВД России, передает корреспондент Накануне.RU.

Отмечается, что он разыскивается по статье УК. Известно, что Уфимцев разыскивается по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Напомним, Уфимцев работал заместителем главы Челябинска с мая 2005 года. В 2010 году он стал вице-губернатором, а в апреле 2013 года покинул этот пост по собственному желанию.

В декабре 2014 года бывший вице-губернатор был приговорен к штрафу в 70 тыс. руб. по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Однако платить ему его не придется в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности.