В Кремле подтвердили, что большая пресс-конференция Путина может состояться 20 декабря

В Кремле подтвердили, что большая пресс-конференция президента Владимира Путина может состояться 20 декабря.

Напомним, в начале этой недели стало известно, что традиционная встреча Путина со СМИ пройдет в декабре, но конкретной даты не называлось. В четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в парламенте решили перенести последнее пленарное заседание осенней сессии с 20 на 19 декабря из-за возможного проведения пресс-конференции.

Как сообщил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, он "не исключает этого".

"Когда придет время, мы сообщим дату", - цитирует Пескова РИА Новости.

Напомним, последние опросы населения показывают, что россияне винят Путина в проблемах страны.