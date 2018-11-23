Кремль: Ежегодная пресс-конференция президента пройдет 20 декабря

Открыта аккредитация журналистов на участие в пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Ежегодное мероприятие состоится 20 декабря в 12:00 мск. О месте будет объявлено дополнительно.

Президент будет отвечать на вопросы СМИ в таком формате в 14-й раз.

Напомним, в начале этой недели стало известно, что традиционная встреча Путина со СМИ пройдет в декабре, но конкретной даты не называлось.

В четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в парламенте решили перенести последнее пленарное заседание осенней сессии с 20 на 19 декабря из-за возможного проведения пресс-конференции.