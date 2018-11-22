22 Ноября 2018
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Политика В России

Опрос показал: россияне винят Путина за проблемы страны

Около двух трети россиян считают, что президент России в полной мере несет ответственность за проблемы, которые стоят перед страной.
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Как сообщает "Левада-центр", это максимум за все время исследований. Доля таких россиян – 61%. Еще 22% опрошенных полагают, что Владимир Путин несет за них ответственность "в некоторой мере". Год назад о полной ответственности президента говорили 55% россиян, еще 21% считали ответственность главы государства частичной.

Электоральный рейтинг президента снизился за год с 66 до 56% от числа тех, кто был бы готов проголосовать на выборах, сообщают "Ведомости".

Напомним, на выборах главы государства в марте 2018 года Путин набрал 76,7% голосов.

В марте 2018 г., через неделю после выборов президента РФ, 63% граждан считали, что страна движется в правильном направлении, и 14% считали, что она идет по неверному пути. Причем за неделю перед выборами первых было 58%, а вторых – 16%.

То есть за счет только результатов выборов и уверенного результата Путина считающих, что Россия идет в правильном направлении, стало на 5% больше. В мае число первых упало до 56%, вторых выросло до 16%. Что произошло с марта по май? Владимир Путин переназначил премьер-министром Дмитрия Медведева. В июле число считающих, что страна движется по правильному пути, снизилось еще сильнее – до 48%. Что произошло с мая по июль? Дмитрий Медведев огласил проект своей пенсионной реформы.

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Опрос показал: россияне винят Путина за проблемы страны

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Теги: Путин, опрос, Левада-центр



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