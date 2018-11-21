Новым заместителем Николая Цуканова стал бывший работник администрации президента РФ и МИДа

Третьим заместителем полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова стал Виктор Дубенецкий. Как сообщили Накануне.RU в аппарате, полпредства, он займёт место Александра Моисеева, который покинул пост заместителя уральского полпреда в сентябре этого года.

Виктор Дубенецкий будет курировал экономический блок.

Новый заместитель полпреда является кандидатом экономических наук, также работал в администрации президента РФ и в МИД России, в том числе в дипломатическом представительстве за рубежом.

Напомним, что бывший заместитель полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Александр Моисеев теперь работает на "Уралвагонзаводе" (УВЗ, входит в "Ростех").