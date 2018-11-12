12 Ноября 2018
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Бывший заместитель уральского полпреда Александр Моисеев ушел работать на УВЗ

Бывший заместитель полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Александр Моиссев теперь работает на "Уралвагонзаводе" (УВЗ, входит в "Ростех").

По данным Накануне.RU, Моисеев занял пост советника генерального директора УВЗ. Его назначение уже состоялось, но на самом предприятии пока предпочитают не раскрывать эту информацию.

На запрос Накануне.RU на УВЗ не ответили.

Напомним, Моисеев покинул пост заместителя уральского полпреда в сентябре этого года. В полпредстве он курировал экономический блок.

моисеев александр петрович заместитель полномочного представителя президента рф в урфо(2017)|Фото: Накануне.ru

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Бывший заместитель уральского полпреда Александр Моисеев ушел работать на УВЗ

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Теги: Моисеев, УВЗ, назначение



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