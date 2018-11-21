В ОЗХО проголосовали за расширение мандата организации

Конвенция государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КГУ КЗХО) одобрила проект бюджета на 2019 год.

По информации "РИА Новости", за принятие проекта проголосовали 99 государств, против — 27.

В соответствии с принятым решением будет расширен мандат ОЗХО.

При этом были отклонены предложенные российской стороной поправки от 6 июля и 12 октября. Последний вариант предусматривал увеличение бюджета организации на $2,4 млн, тогда как первый не предполагал его вовсе.