21 Ноября 2018
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Политика В России За рубежом

МИД РФ: При голосовании в ОЗХО имели место шантаж и подкуп

Голосованию по наделени Техсекретариата Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) атрибутивными функциями сопутствовали шантаж и подкуп со стороны западных государств, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, 99 государств-членов ОЗХО проголосовало за проект бюджета на 2019 год, в соответствии с которым будет расширен мандат организации. При этом были отклонены предложенные российской стороной поправки, одна из которых подразумевала увеличение бюджета ОЗХО на $2,4 млн, а другая не предполагала такой меры вовсе.

Как отметил Лавров, такое решение было принято "вопреки всем нормам", в том числе предусмотренных международным правом.

"То, как сейчас обходятся с этой проблемой наши западные коллеги, как они меняет суть самой Конвенции о запрещении химоружия путём продавливания решения и голосованием, уже является не международным правом, а тем самым "порядком, основанным на правилах", который западные коллеги хотели бы установить по своему усмотрению, абсолютно не считаясь с мнением других", — передаёт ТАСС его слова, сказанные на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегии МИД России и Белоруссии.

"Мы знаем, что этому сопутствовала целая серия шагов, включая шантаж и подкуп", — добавил министр.

Организация по запрещению химического оружия(2017)|Фото: AP

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МИД РФ: При голосовании в ОЗХО имели место шантаж и подкуп

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Теги: МИД РФ, Сергей Лавров, ОЗХО, МИД Белоруссии, Белоруссия, Беларусь



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