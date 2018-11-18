В Кривом Роге сторонники автокефалии Украинской церкви напали на резиденцию местного митрополита
В Кривом Роге напали на здание резиденции митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема, об этом сообщает пресс-служба УПЦ.
Нападение совершили несколько десятков человек, предположительно, сторонники автокефалии.
Сообщается, что нападавшие попытались сломать двери в здание, при этом выкрикивая оскорбительные лозунги в адрес правящего архиерея Криворожской епархии.
В УПЦ отмечают, что это произошло из-за поддержки митрополитом идеи "предоставление томоса" Украине". Также сообщается, что в момент нападения рядом стояли полицейские, однако они никак не пресекли действия нападавших.