18 Ноября 2018
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Происшествия Украина

В Кривом Роге сторонники автокефалии Украинской церкви напали на резиденцию местного митрополита

В Кривом Роге напали на здание резиденции митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема, об этом сообщает пресс-служба УПЦ.

Нападение совершили несколько десятков человек, предположительно, сторонники автокефалии.

Сообщается, что нападавшие попытались сломать двери в здание, при этом выкрикивая оскорбительные лозунги в адрес правящего архиерея Криворожской епархии.

В УПЦ отмечают, что это произошло из-за поддержки митрополитом идеи "предоставление томоса" Украине". Также сообщается, что в момент нападения рядом стояли полицейские, однако они никак не пресекли действия нападавших.

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В Кривом Роге сторонники автокефалии Украинской церкви напали на резиденцию местного митрополита

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Теги: резиденция, автокефалия, Кривой Рог, нападение, УПЦ, митрополит, епархия



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