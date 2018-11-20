20 Ноября 2018
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Политика В бывшем СССР Украина

Украина оценила свою ГТС в $14 млрд, но ее не хотят покупать

Стоимость украинской ГТС оценивается в $14 млрд. Об этом заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.
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При этом он посетовал, что на Западе не хотят ее покупать.

В то же время, считает Коболев, Киеву нужно найти такой механизм, который позволит получать соответствующий доход с ГТС. Ранее предлагалось продать иностранцам 49% ее акций. В октябре Коболев заявлял, что идут активные переговоры с Европой о создании консорциума для управления украинской ГТС.

К этому же призвал глава экспертного Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский. Он также призвал "направить усилия, чтобы не допустить строительства второй нитки "Турецкого потока", чтобы не потерять транзит через Украину.

Как сообщало Накануне.RU, глава МИД Украины Павел Климкин и министр энергетики США Рик Перри договорились вместе противодействовать строительству "Северного потока-2", который якобы "подрывает европейскую энергетическую безопасность и стабильность".

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Украина оценила свою ГТС в $14 млрд, но ее не хотят покупать

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Теги: Украина, ГТС, газопровод



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