Киев договорился с США противодействовать "Северному потоку-2"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр энергетики США Рик Перри договорились вместе противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2" , который якобы "подрывает европейскую энергетическую безопасность и стабильность". Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского МИД.





