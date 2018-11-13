13 Ноября 2018
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина

Киев договорился с США противодействовать "Северному потоку-2"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр энергетики США Рик Перри договорились вместе противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2", который якобы "подрывает европейскую энергетическую безопасность и стабильность". Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского МИД.
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Ранее Киев многократно призывал Запад остановить "Северный поток-2". После того как стало ясно, что это не удастся сделать, Украина объявила "план Б" - потребовать от России $12 млрд за неиспользование своей ГТС после 2019 года. При этом президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Украина не останется без транзита газа, если он будет экономически обоснованным.

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Киев договорился с США противодействовать "Северному потоку-2"

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Теги: Украина, Северный поток, газопровод, США



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